Гостра нестача квитків: як "Укрзалізниця" блокує перекупників

"Укрзалізниця" / © t.me/UkrzalInfo

Реклама

В Україні пасажири стали відчувати труднощі з купівлею квитків через шахраїв та перекупників. Так, протягом червня — липня 2025 року було заблоковано понад 2800 акаунтів користувачів мобільного застосунку АТ «Укрзалізниця», які з порушенням правил оформлення квитків перепродають їх за завищеними у 2-3 рази цінами.

Про це LB.ua повідомили у департаменті інформаційної політики та стратегічних комунікацій перевізника.

Які дії застосовуються

З метою запобігання порушенням:

Реклама

«Укрзалізниця» посилено контролює документи під час посадки пасажирів у поїзди і виявляє безквиткових пасажирів та пасажирів з підробленими квитками;

OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки;

запроваджується верифікації через «Дія. Підпис».

Наразі підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси: № 29/30 Київ — Ужгород, № 12 Львів — Одеса, № 27/28 Київ — Чоп. Залишається можливість придбати квитки на ці потяги й у касах.

Верифікація через Дія ID тепер потрібна і при купівлі квитків на окремі поїзди міжнародного сполучення, які мають підвищений попит серед українців: з/до Хелма та Варшави, Відня, Кишинева». На жаль, спекулянти активно працюють в цих напрямках, ускладнюючи людям організацію подорожі.

Нововведення вже продемонстрували свою ефективність, адже фіксуються лише поодинокі звернення громадян щодо придбання квитків на міжнародні рейси без верифікації через Дія ID. При цьому наповнюваність поїздів становить 95%.

«Жодні порушення або обмеження прав людини і громадянина (в тому числі на свободу пересування) чи дискримінації (за ознакою наявності чи відсутності можливості здійснення верифікації через Дія ID) у рішеннях та діях АТ „Укрзалізниця“ відсутні, оскільки рішення та діяльність АТ „Укрзалізниця“ повністю відповідають вимогам чинного законодавства України», — йдеться у відповіді на запит LB.ua.

Реклама

Додається, що оформлення проїзних документів з використанням мобільного зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо може відбуватися, зокрема, «шляхом взаємодії за згодою особи з іншими інформаційно-комунікаційними системами (мобільними застосунками), які передбачають можливість електронної ідентифікації».

Сьогодні статистика говорить про те, що 90% квитків пасажири оформляють через електронні канали обслуговування, щобільше, понад 60% — через мобільний застосунок АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" зафіксувала рекордне навантаження на свою систему. Річ у тім, що попит на квитки в окремих напрямках перевищує кількість доступних місць у 4–5 разів. Пасажири масово скаржаться, що навіть у перші хвилини після відкриття продажу не можуть придбати квитки.

Ситуація викликає обурення, однак компанія наголошує: головна причина — нестача справних вагонів. Протягом року темпи виведення рухомого складу з експлуатації значно перевищують швидкість оновлення.