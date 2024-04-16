"Хотіла б бачити нового президента": експрем'єрка Британії Ліз Трасс публічно підтримала Трампа

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що саме Дональд Трамп "має бути" після президентських виборів у США.

Про це пише Politico.

За її словами, опонент Трампа Джо Байден не був особливо прихильний до Сполученого Королівства.

"Мені здається, він часто виступає на боці ЄС. І я, звичайно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі", — сказала Трасс.

На пряме запитання, чи має це бути Трамп, Трасс відповіла: "Має бути".

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Крім того, під час виступу на LBC у рамках просування нової книги, Трасс сказала, що політика Трампа на посаді президента "насправді була дуже ефективною".

Також у статті Wall Street Journal, Трасс висловила сподівання, що "республіканець повернеться до Білого дому 2024 року.

"Він скоротив регулювання, він скоротив податки, він звільнив енергопостачання США. І саме тому США демонструють значно вищі темпи економічного зростання, ніж Велика Британія", — сказала вона.

Вибори у США: що відомо

Президентські перегони в США 2024 року стартують менш ніж за тиждень, коли в штаті Айова відбудуться перші голосування на республіканських праймеріз.

Дональд Трамп залишається беззаперечним лідером, який претендує на номінацію від Республіканської партії.

Водночас чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною та згадав про свій вік, тема якого є суперечливою серед деяких виборців.

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