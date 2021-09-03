"Хотіла об'їхати їжачка": жінка, яка збила на смерть маму трьох дітей у Світловодську, розповіла про ДТП

"Хотіла об'їхати їжачка": жінка, яка збила на смерть маму трьох дітей у Світловодську, розповіла про ДТП

Водійка говорить, що їхала зі швидкістю 60 км і не бачила пішохода.

У Кропивницькому у Ленінському районному суді обрали запобіжний захід водійці Тетяні Вишневській, яка збила у Світловодську на смерть маму трьох дітей. Підозрювану у скоєнні ДТП 60 днів триматимуть під вартою з правом внести 340,5 тисяч гривень застави.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Запобіжний захід обирали понад дві години. Прокурор просив суд обрати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою, захисник - домашній арешт, аргументуючи це тим, що у жінки перелом ноги і вона не може самостійно пересуватися.

Підозрювана Тетяна Вишневська розповіла суду, що дуже шкодує про те, що все так сталося. За її словами, вона їхала зі швидкістю 60 км і не бачила пішохода.

"Я не хотіла, щоб так вийшло. На моєму боці руху їжачок перебігав дорогу. Я хотіла його об’їхати. Виїхала на зустрічну смугу, там не було машин. Почула звук, як хлопок, і далі – нижня частина тіла затиснена в авто, верхньою – влетіла у скло. Йшли іскри від машини, її крутило. Нічого більше не пам’ятаю, не знаю, як це сталося. Прийшла до тями лише в лікарні, не розуміючи, що сталося", - розповідає водійка.

Суддя, вислухавши сторони, пішов у нарадчу кімнату, а повернувшись, проголосив, що жінка має перебувати на період досудового розслідування під вартою з правом виходу під заставу.

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Нагадаємо, що у Світловодську, на Кіровоградщині, рано-вранці водійка легковика виїхала на тротуар і збила 27-річну матір трьох дітей. Некероване авто не зупинила навіть стіна торговельного комплексу, в якій легковик ледь не пробив діру.

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