"Хотіла об'їхати їжачка": жінка, яка збила на смерть маму трьох дітей у Світловодську, розповіла про ДТП

Водійка говорить, що їхала зі швидкістю 60 км і не бачила пішохода.
У Кропивницькому у Ленінському районному суді обрали запобіжний захід водійці Тетяні Вишневській, яка збила у Світловодську на смерть маму трьох дітей. Підозрювану у скоєнні ДТП 60 днів триматимуть під вартою з правом внести 340,5 тисяч гривень застави.
Про це повідомляє "Суспільне".
Запобіжний захід обирали понад дві години. Прокурор просив суд обрати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою, захисник - домашній арешт, аргументуючи це тим, що у жінки перелом ноги і вона не може самостійно пересуватися.
Підозрювана Тетяна Вишневська розповіла суду, що дуже шкодує про те, що все так сталося. За її словами, вона їхала зі швидкістю 60 км і не бачила пішохода.
"Я не хотіла, щоб так вийшло. На моєму боці руху їжачок перебігав дорогу. Я хотіла його об’їхати. Виїхала на зустрічну смугу, там не було машин. Почула звук, як хлопок, і далі – нижня частина тіла затиснена в авто, верхньою – влетіла у скло. Йшли іскри від машини, її крутило. Нічого більше не пам’ятаю, не знаю, як це сталося. Прийшла до тями лише в лікарні, не розуміючи, що сталося", - розповідає водійка.
Суддя, вислухавши сторони, пішов у нарадчу кімнату, а повернувшись, проголосив, що жінка має перебувати на період досудового розслідування під вартою з правом виходу під заставу.
Нагадаємо, що у Світловодську, на Кіровоградщині, рано-вранці водійка легковика виїхала на тротуар і збила 27-річну матір трьох дітей. Некероване авто не зупинила навіть стіна торговельного комплексу, в якій легковик ледь не пробив діру.