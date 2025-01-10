Хотіла отримати допомогу "від Президента": на Сумщині жінка втратила понад 55 тисяч гривень

У Глухові Сумської області 50-річна жінка стала жертвою шахраїв, втративши 55 000 гривень.

Про це повідомила поліція Сумської області.

50-річна жителька Глухова отримала у месенджері "Viber" повідомлення про можливість отримання матеріальної допомоги "від Президента" у розмірі 1000 гривень. Зацікавившись, вона перейшла за вказаним посиланням на сторонній сайт. Там, введена в оману, жінка розкрила секретні банківські дані. У результаті зловмисники перерахували понад 55 тисяч гривень із її рахунку на свої картки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

"Практично щоденно до поліції області надходять заяви від громадян, про те, що вони стали жертвами шахраїв під час оформлення грошової допомоги, нібито від держави, благодійних українських чи міжнародних фондів. Правоохоронці закликають враховувати всі ризики, якщо інформація про це береться з соціальних мереж чи від невідомих осіб та не вчиняти поспішних дій, аби не втратити всі свої заощадження", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, Лубінець попередив родини військовополонених про шахраїв.

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