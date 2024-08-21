Хотіла отримати "грошову допомогу", а втратила 40 тис гривень: як жінка з Чернігова потрапила до рук шахраїв

Жителька Чернігова втратила майже 40 тисяч гривень, намагаючись отримати "грошову допомогу" через фейкове оголошення в соціальних мережах.

52-річна мешканка Чернігова звернулася до поліції із заявою про зникнення майже 40 тисяч гривень з її банківського рахунку. Інцидент стався після того, як жінка відреагувала на оголошення про "грошову допомогу" від нібито міжнародної організації, розміщене в спільній групі одного з месенджерів.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Потерпіла, сподіваючись на фінансову підтримку, перейшла за вказаним посиланням та ввела дані своєї банківської картки, включаючи номер та пін-код, які в жодному разі не можна передавати стороннім особам. Невдовзі після цього вона виявила, що з її кредитного рахунку було списано значну суму коштів.

Як з'ясувалося пізніше, акаунт учасниці групи, яка нібито розмістила оголошення, був зламаний невідомими особами. Шахраї використали його для розсилки фейкових повідомлень про фінансову допомогу.

Наразі поліція Чернігівщини проводить розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці докладають зусиль для встановлення особ аферистів.

У зв'язку з цим випадком поліція вкотре закликає громадян бути пильними та не довіряти сумнівним пропозиціям в інтернеті. Зокрема, не рекомендується переходити за невідомими посиланнями та вводити особисті дані банківських карток, особливо коли йдеться про нібито отримання грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше правоохоронці виявили групу шахраїв, які представлялись працівниками служби безпеки банку і виманювали у громадян доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгу.

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