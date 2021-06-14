Хотіла погладити: у Тернополі в парку собака покусав 9-річну дівчинку, дитина у лікарні

Дитину із численними ранами госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
У Тернополі в парку Національного відродження собака покусав 9-річну дівчинку, яка захотіла його погладити.
Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.
За даними медика, 9-річна дівчинка підійшла до тварини, яка була прив'язана біля "чортового колеса" і намагалась погладити собаку. Проте тварина його вкусила.
"Із численними кусаними ранами правої гомілки, підколінної ділянки лівої гомілки та живота травмовану дівчинку, після оперативно наданої медичної допомоги, госпіталізовано в обласну дитячу лікарню", - йдеться у повідомленні.
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