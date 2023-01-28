Хотіла помститись чоловікові: у Рівному жінку засудили за фейкове замінування пошти

У Рівному жінці оголосили вирок за фейкове повідомлення про замінування відділення пошти. 25-річна рівнянка визнала свою провину й отримала рік умовно.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Ідеться про випадок, який стався у Рівному 16 жовтня 2022 року. У поліції отримали повідомлення про замінування відділення пошти на вулиці В'ячеслава Чорновола. Приміщення обстежили спецслужби, однак вибухівки не виявили.

Також встановили, що телефонувала 25-річна рівнянка. Вона свій вчинок пояснила помстою чоловіку, з яким посварилася. Той саме пішов до відділення пошти отримувати посилку.

За неправдиве повідомлення про підготовку вибуху жінці загрожувало від двох до шести років тюрми. Рівнянка свою провину визнала.

"За результатами розгляду угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором і обвинуваченою, відповідно до вироку суду, її звільнено від відбування основного покарання у виді позбавлення волі на два роки із випробуванням та встановленим іспитовим строком на один рік", — інформує пресслужба поліції.

Нагадаємо, у Києві жінка напідпитку "замінувала" станцію метро "Політехнічний інститут".

Чоловік "замінував потяг", бо запізнився на нього і хотів наздогнати

Читайте також: