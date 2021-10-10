"Хотіла помститися хлопцеві за немитий посуд": в Одесі жінка придумала історію про групове зґвалтування

"Хотіла помститися хлопцеві за немитий посуд": в Одесі жінка придумала історію про групове зґвалтування

Жінка забрала заяву з поліції.

В Одесі вагітна жінка заявляла, що познайомилася з чоловіками біля супермаркету і була зґвалтована ними по черзі. Насправді все це виявилося фейком.

Про це 9 жовтня повідомляє "Одесса.онлайн" з посиланням на відомості поліції.

Жінка сама придумала моторошну історію, щоб помститися своєму хлопцеві після конфлікту через немитий посуд, пише видання

Раніше вагітна розповідала, що познайомилася з чоловіками в Одесі біля супермаркету, вони запросили її поїсти й зґвалтували.

Пізніше журналісти дізналися в поліції, що правоохоронцям надходила заява про групове зґвалтування, проте вона виявилася фейковою – "постраждалу" не ґвалтували. Однак зараз псевдопостраждала забрала заяву з поліції після того, як конфліктна ситуація вирішилася.

Нагадаємо, у потягу сполученням "Київ Пасажирський - Львів" пасажир СВ купе намагався зґвалтувати свою попутницю.

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