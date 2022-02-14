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Хотіла повернути коханого через суд: в Івано-Франківську жінка вимагала скасувати новий шлюб свого колишнього

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Хотіла повернути коханого через суд: в Івано-Франківську жінка вимагала скасувати новий шлюб свого колишнього

pixabay.com

Суд не задовольнив позов жінки.

В Івано-Франківську жінка звернулась до суду, щоб скасувати своє розлучення та новий шлюб колишнього чоловіка. 

Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківського окружного адміністративного суду. 

За даними суду, чоловік у 2019 році подав позов про розлучення із дружиною. Суд задовольнив цей позов. У 2020 році чоловік знову одружився. 

Проте в 2021 році його колишня дружина звернулась до суду з проханням скасувати їхнє розлучення та новий шлюб колишнього чоловіка з іншою жінкою. 

Проте окружний адміністративний суд відхилив це прохання. 

"Рішення суду може бути оскарженим в апеляційному порядку", - повідомили в пресслужбі суду. 

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