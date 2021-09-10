Хотіла приготувати їжу: у Херсоні дівчинка отримала опіки під час пожежі

Хотіла приготувати їжу: у Херсоні дівчинка отримала опіки під час пожежі

Дитину доправили до лікарні.

13-річна жителька Херсона, яка перебувала сама у квартирі, отримала опіки через пожежу. Інцидент стався по вулиці Садовій.

Про це повідомили у ДСНС.

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За повідомленням рятувальників, під час приготування їжі на пательню з розігрітим маслом потрапила крапля води й олія миттю спалахнула.

Від цього почала плавитись натяжна стеля на кухні, а розплавлений пластик потрапив на шию, руки та обличчя дівчинки.

Дівчина сама подзвонила на номер 101, а вже потім повідомила батькам, що сталося.

Першу домедичну допомогу дівчинці надали рятувальники, а "швидка" доправила її до опікового відділення обласної лікарні.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у квартирі. В оселі перебував хлопчик, його врятував сусід.

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