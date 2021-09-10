Хотіла приготувати їжу: у Херсоні дівчинка отримала опіки під час пожежі

Дитину доправили до лікарні.
13-річна жителька Херсона, яка перебувала сама у квартирі, отримала опіки через пожежу. Інцидент стався по вулиці Садовій.
Про це повідомили у ДСНС.
За повідомленням рятувальників, під час приготування їжі на пательню з розігрітим маслом потрапила крапля води й олія миттю спалахнула.
Від цього почала плавитись натяжна стеля на кухні, а розплавлений пластик потрапив на шию, руки та обличчя дівчинки.
Дівчина сама подзвонила на номер 101, а вже потім повідомила батькам, що сталося.
Першу домедичну допомогу дівчинці надали рятувальники, а "швидка" доправила її до опікового відділення обласної лікарні.
Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у квартирі. В оселі перебував хлопчик, його врятував сусід.