Хотіла продати шампунь в Інтернеті, а втратила 40 тисяч: як шахраї ошукали жінку на Волині

Жінка заповнила фішингове повідомлення, яке їй відправив шахрай, який видавав себе за покупця.

62-річна жителька Ратнівського району Волинської області втратила майже 43,5 тис. гривень, коли намагалась продати через Інтернет засоби для догляду за волоссям. Майбутній "покупець" надіслав фішингове повідомлення, а жінка, заповнивши його, позбулася власних коштів.

Про те, що її ошукали шахраї, продавчиня повідомила правоохоронців 18 червня, розповіли в Ковельському районному управлінні поліції.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють особу, причетну до злочину.

Також у поліції порадили бути обережними під час купівлі, або продажу товарів в Мережі.

"Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійте за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються вам в цьому допомогти", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, під Києвом псевдомонахині ошукали 70-річну пенсіонерку на майже 6 тисяч євро.

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