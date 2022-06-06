Хотіла розповісти дружині правду: на Харківщині чоловік цеглиною вбив коханку

Під час зустрічі жінка повідомила чоловікові, що збирається розповісти його дружині про їхній роман. Однак це не сподобалось зловмиснику і він вирішив позбутися коханки.

Любовна трагедія сталася у смт Костянтинівка.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік зустрівся зі своєю 27-річною коханкою. Жінка повідомила, що збирається розказати про їхні стосунки його дружині. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік підняв із землі шмат цегли та наніс ним потерпілій не менше п’яти ударів у голову. Жінка померла на місці.

Того ж дня чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокурорів Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення № 2 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, у Вінницькій області жінка сокирою і ножем вбила співмешканця. Щоб приховати сліди злочину, жінка зібрала свої речі і втекла. Затримали її в одному з готелів міста.

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя

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