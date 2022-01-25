Хотіла скоротити шлях, а вкоротила віку: у Дніпрі вантажівка збила жінку за кілька метрів від "зебри" (відео 18+)

В результаті отриманих травм жінка-пішохід загинула на місці.
У Дніпрі на проспекті Мазепи сталася жахлива ДТП за участю пішохода. Під колесами вантажівки опинилася жінка, яка поспішала на трамвай.
Відео ДТП виклали в Мережі.
Сьогодні, 25 січня, вантажівка Ford на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі збила жінку, яка перебігала дорогу за кілька метрів від пішохідного перехода.
Автівки зупинилися поблизу "зебри", пропускаючи пішоходів і очікуючи у черзі на свій сигнал світлофора. В цей момент одна з жінок вирішила проскочити між авто за кілька метрів від "зебри". Вона впритул наблизилася до вантажівки, а водій рушив. Жінка опинилася під колесами.
Від отриманих травм потерпіла загинула на місці, а водій її навіть не помітив і поїхав далі.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини смертельної ДТП.
Обережно! Відео 18+
Нагадаємо, що у Кам'янському районі Дніпропетровської області на засніженій трасі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водійка автомобіля не впоралася з керуванням та злетіла у кювет.
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