Хотіла скоротити шлях, а вкоротила віку: у Дніпрі вантажівка збила жінку за кілька метрів від "зебри" (відео 18+)

Хотіла скоротити шлях, а вкоротила віку: у Дніпрі вантажівка збила жінку за кілька метрів від "зебри" (відео 18+)

В результаті отриманих травм жінка-пішохід загинула на місці.

У Дніпрі на проспекті Мазепи сталася жахлива ДТП за участю пішохода. Під колесами вантажівки опинилася жінка, яка поспішала на трамвай.

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Відео ДТП виклали в Мережі.

Сьогодні, 25 січня, вантажівка Ford на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі збила жінку, яка перебігала дорогу за кілька метрів від пішохідного перехода.

Автівки зупинилися поблизу "зебри", пропускаючи пішоходів і очікуючи у черзі на свій сигнал світлофора. В цей момент одна з жінок вирішила проскочити між авто за кілька метрів від "зебри". Вона впритул наблизилася до вантажівки, а водій рушив. Жінка опинилася під колесами.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці, а водій її навіть не помітив і поїхав далі.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини смертельної ДТП.

Обережно! Відео 18+

Нагадаємо, що у Кам'янському районі Дніпропетровської області на засніженій трасі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водійка автомобіля не впоралася з керуванням та злетіла у кювет.

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