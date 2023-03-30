Хотіла вигнати з двору: на Житомирщині скажений бобер покусав жінку

У Житомирській області хворий на сказ бобер покусав жінку. Сталося це у селі Кукільня Гришковецької громади Бердичівського району.

Про це повідомив Віктор Рибак на сторінці Бердичівської організації Українського товариства мисливців та рибалок у мережі Facebook, пише Суспільне.

"Експертиза підтвердила, що бобер був хворий на сказ. Звір зайшов на подвір'я за один кілометр від водойми, де мешкав. Коли дикі звірі з'являються у населеному пункті у світлу пору доби, то це перша ознака, що тварина хвора (як правило, це сказ). Через відсутність полювання зросла популяція бобра, вони стали менше боятися людей", – йдеться у повідомленні.

Віктор Рибак повідомив, що це вже 13 випадок сказу за 2022 – 2023 роки.

У коментарі Суспільному фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Держпродспоживслужби області Галина Заріцька підтвердила випадок.

"Жінка хотіла вигнати бобра, а він вкусив її за ногу, – розповідає Галина Заріцька. – Це побачила сусідка і забила тварину лопатою. Про цей випадок розповіли спеціалістам ветеринарного профілю у Бердичівському районі. Труп бобра направили на дослідження до Житомирської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби області. Лабораторні дослідження підтвердили сказ".

У дворі домогосподарства жінки провели вимушену дезінфекцію. Постраждалій надається відповідна допомога.

Нагадаємо, у селі на Львівщині запровадили карантин через сказ у пса.

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