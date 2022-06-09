Хотіла врятувати сина: у Вінницькій області пенсіонерка віддала "поліцейському" 33 тисячі доларів

Понад мільйон гривень виманив у пенсіонерки 35-річний мешканець Ямпільської громади, представившись працівником поліції.

76-річна жінка не одразу зрозуміла, що стала жертвою афериста.

Про це повідомляють у поліції Вінницької області.

Жителька Шаргорода розповіла, що вночі на її мобільний зателефонували з невідомого номера. Незнайомець представився сином та сказав, що вчинив смертельну ДТП.

За кілька хвилин до жінки знову зателефонували. Абонент представився співробітником поліції, який нібито допоможе уникнути сину покарання. За його вказівкою вона зібрала всі заощадження — 33 тисячі доларів та 500 євро. Вранці віднесла гроші до сміттєвого баку на місцевому кладовищі.

Повернувшись додому, пенсіонерка зателефонувала синові та зрозуміла, що її ошукали. Звернулася до поліції.

Зловмисника затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цей злочин чоловіку загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі 24-річна дівчина створила профіль під виглядом крамниці із продажу одягу та пропонувала клієнтам товар, якого у неї не було.

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