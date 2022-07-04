Хотіла врятувати свою подругу: стали відомі подробиці трагедії на Рівненщині, де втопилися двоє дівчат

Хотіла врятувати свою подругу: стали відомі подробиці трагедії на Рівненщині, де втопилися двоє дівчат

У річці Стир на Рівненщині втопились двоє дівчат. Обоє в той день випасали худобу і в якийсь момент зайшли до водойми.

Одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама.

Як повідомила пресслужба поліції Рівненщини, нещасний випадок стався у селі Бабка Вараського району.

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До правоохоронців звернулась 32-річна жінка, яка повідомила, що її донька пішла купатись на річку з подругою і не повернулась.

"Поліцейські встановили, що дівчата погнали на випас худобу. Зі слів свідків, зайшли у річку, та попри зауваження, продовжували ходити у воді. Раптово одна з них почала тонути, інша намагалась її витягнути. На допомогу дівчатам кинувся 16-річний місцевий житель. Однак врятувати їх не вдалось", – йдеться у повідомленні.

Тіло загиблої 13-річної дівчинки знайшли у той же день місцеві мешканці та самотужки підняли на берег. Тіло ще однієї загиблої 12-річної дівчинки шукали довше. Рятувальники виявили і дістали тіло.

Раніше стало відомо, що двоє хлопчиків 10 та 12 років потонули у піщаному кар'єрі поблизу села Сюрте Ужгородського району.

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