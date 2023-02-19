Хотіла збагатитися: у Черкасах мати розбещувала та знімала порно з власною дитиною

У Черкасах мати розбещувала власну дитину. Жінці призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Відомо, що від 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку. Зокрема, вона примушувала її до участі у створенні дитячої порнографії. В подальшому збувала виготовлені матеріали за гроші.

"Також доведено, що засуджена неодноразово передавала доньку для виготовлення порнографічного контенту дорослому чоловіку. В такий спосіб хотіла збагатитися за рахунок малолітньої дитини. На підставі вироку суду відомості щодо жінки будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував рідну племінницю. Дівчинці лише 8 років.

А у Кіровоградській області чоловік вночі проник до кімнати дитини через вікно та погрозами змусив її піти до літньої кухні, де й зґвалтував.

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