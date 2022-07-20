Хотіла зробити "кар’єру" в окупаційній владі: СБУ оголосила про підозру колаборантці з Чернігівщини

СБУ оголосила про підозру у колаборантстві депутатці Чернігівської селищної ради від "Опозиційна платформа - За життя". Вона добровільно перейшла на бік ворога та погодилася співпрацювати з окупантами

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"До свого "кар’єрного зросту" новоспечена мерша пробувала себе у різних професіях: від медсестри та вчительки до пошуків роботи моделі та акторки. Але вона витягла "щасливий квиток" з приходом "аZVабадителей". Зрадниця планувала зробити "кар’єру" в окупаційній владі, але СБУ ставить крапку на її намірах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники окупантів призначили її на посаду "в.о. мера Чернігівського муніципального утворення Бердянського району". Вже на новій посаді зрадниця звільнила співробітників набрала свою "окупаційну команду". Крім того, їй надали повноваження сформувати структуру та комплектувати штат фейкових "органів влади", організовувати заходи щодо провадження підприємницької діяльності, системи оподаткування для наповнення місцевого бюджету, контролю за роботою засобів масової інформації на території громади.

Слідчі СБУ в Запорізькій області кваліфікували дії колаборантки за статтею "добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.

Як повідомлялося, заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації допоміг російським окупантам перекинути техніку з Криму на Херсонщину. За це окупанти призначили керівником так званого "государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога".

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