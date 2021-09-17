Хотіла зробити селфі: українка в Іспанії вилізла на загороджувальні перила над прірвою і зірвалася вниз

Хотіла зробити селфі: українка в Іспанії вилізла на загороджувальні перила над прірвою і зірвалася вниз

В результаті падіння туристка отримала важкі травми.

В Іспанії постраждала туристка з України. Вона впала у прірву, коли робила селфі.

Про це пише Murcia Today.

26-річна українка захотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.

Як розповідають очевидці, дівчина вилізла на перила задля ефектного селфі, в якусь мить втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

Очевидці викликали екстрені служби. Незважаючи на несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка перебувала в непритомному стані і отримала серйозні травми при падінні. Дівчину евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину реанімували. Далі її доправили до лікарні Аліканте, де вона перебуває дотепер.

На місці пригоди разом із українкою перебував її хлопець.

Нагадаємо, що в Неаполі, що в Італії, 34-річна українка після операції викинулась із 4 поверху місцевої лікарні. Від отриманих травм жінка померла.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання