"Хотіли перекинути в Краматорськ – відмовилися всі нах*й": окупант про небажання йти на забій (аудіо)

Військовослужбовець 752-го полку арімії РФ на Донецькому напрямку розповів про небажання окупантів йти "гарматним м`ясом" в атаку.

Перехоплення розмови окупанта опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Подейкують, хотіли перекинути в Краматорськ – всі відмовилися нах*й, єб*ли в рот. Що й*бнулися?", - обурюється рашист.

Окупант також скаржиться на техніку і своє керівництво.

"у нас така техніка..Все, що рекламують, - тут цього немає. Тут просто техніка вбита "вноль". З 5 БТР-ів, наприклад, не повертається башта, в одного дуло задирається і тут же падає. У другого, там 8 коліс на ньому, роздавка, щоб по всьому болоту проїжджати, вона не працює. До нас взагалі командування по 6-7 днів не приїжджає. У нас є один старлей, і то він пішо воювати, щоб сина не забрали, бл*ть", - каже росіянин.

"Атмосфера" в лавах армії РФ

За даними британької розвідки, РФ розгортає "загороджувальні загони" для розстрілу своїх солдатів, які відступають з поля бою.

Як розповів один окупант у перехопленій розмові, його командир відверто заявив свої підлеглим, що вони йдуть на забій, а жінки "потім ще народять дебілів".

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