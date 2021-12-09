Хотіли підзаробити по 1000 євро: у Польщі поблизу кордону затримали трьох українців

Українці мали намір перевезти нелегалів з Туреччині.
У Польщі поблизу кордону з Україною затримали трьох українців, які чекали на нелегалів. Вони мали намір перевезти на територію Польщі громадян Туреччини.
Про це повідомляє InPoland.
У Польщі біля Медики патруль у тепловізор помітив автівку, яка рухалася у напрямку кордону. У салоні перебували троє громадян України.
Одночасно на кордоні з боку України затримали двох громадян Туреччини, які пішки добиралися до Польщі.
Українці зізналися, що збиралися забрати нелегалів до Західної Європи і отримати за це по 1 тисячі євро за кожного.
Самі ж громадяни України перебували у Польщі легально, але після скоєного вони отримали депортацію з Шенгену, а також 10 місяців в'язниці умовно з відстрочкою на 3 роки.
Нагадаємо, що у Польщі неподалік білоруського кордону знайшли тіло мігранта.
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