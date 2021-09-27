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Хотіла побачити галюцинації: на Закарпатті 20-річна дівчина задля розваги наїлась мухоморів

Хотіла побачити галюцинації: на Закарпатті 20-річна дівчина задля розваги наїлась мухоморів

pixabay.com

Дівчину екстрено госпіталізували.

У Закарпатській області госпіталізували 20-річну дівчину після того, як вона задля розваги наїлась отруйних грибів.

Про це повідомили в КНП "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги", пише mukachevo.net.

Медиків на місце події викликав хлопець 20-річної дівчини. Він розповів, що вони вирішили поїсти мухоморів задля розваги та, щоб побачити галюцинації, проте його подрузі стало зле. У неї з'явились судоми, запаморочення та слабкість. 

Медики госпіталізували дівчину прямо з траси, неподалік від санаторію, куди викликали швидку. Після першої медичної допомоги її транспортували до Свалявської міської лікарні.

Лікарі зазначають, що дівчину врятувало те, що їй вчасно викликали швидку допомогу. 

Нагадаємо, у Житомирській області раптово померла вся родина учасника "Голосу країни"

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