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Хотіли побачити сина: на Хмельниччині загинуло подружжя прикордонників, які повертались із фронту

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Хотіли побачити сина: на Хмельниччині загинуло подружжя прикордонників, які повертались із фронту

Фото: Держприкордонслужба України

Пара несла службу на південному напрямку.

У Хмельницькій області трагічно загинуло подружжя прикордонників Бердянського загону. Чоловік та жінка їхали з фронту, щоб побачити свого 13-річного сина, який з Бердянська евакуювався на Хмельниччину

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

Полковник Доценко Олександр та підполковниця Доценко Неля служили на півдні у складі Сил оборони. Вони трагічного загинули на Хмельниччині. 

"Олександр організовував та здійснював оперативно-розшукову діяльність, а Неля тривалий час була речницею Луганського прикордонного загону й інформувала щодо обстановки на лінії розмежування й кордоні з країною-агресором. Після повномасштабного вторгнення пара несла службу на південному напрямку у складі Сил оборони", - йдеться у повідомленні. 

У Бердянському прикордонному загоні уточнили, що пара взяла короткотермінову відпустку, щоб зустрітись із 13-річним сином. 

"Олександр та Неля взяли короткотермінову відпустку, щоб зустрітися з 13-річним сином, який через війну евакуювався з Бердянська до бабусі – матері Нелі. Ця зустріч виявилася останньою", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Хмельниччині 29 січня сталась смертельна ДТП, у якій загинули чоловік та жінка. 

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Дата публікації
Перегляди
15к
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