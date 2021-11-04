 "Хотіли подивитися на краще життя": подруг, які зникли у Миколаївській області, знайшли аж у Києві

Дівчата навіть встигли зняти житло у столиці.
У Миколаївській області двох 16-річних подруг, які хотіли подивитися Київ, діставшись до столиці попутним транспортом, оперативники управління карного розшуку повернули додому.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Повідомлення про зникнення дівчат до поліції надійшли 2 листопада. Одна з них втекла від бабусі, інша – із будинку сімейного типу.
На пошуки дівчаток були задіяні особовий склад поліції, ювенальні поліцейські та оперативні служби.
"Майже дві доби тривали розшукові заходи і внаслідок цього поліцейські встановили, що подруги втекли до столиці. Там їх і знайшли миколаївські оперативники управління карного розшуку. Підлітки вже встигли зняти житло подобово на кошти, взяті з дому. За словами мандрівниць, вони просто хотіли подивитися на краще життя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з дівчатами все гаразд, наразі з ними проводиться профілактична робота.
Нагадаємо, що у Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти.
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