"Хотіли подивитися на краще життя": подруг, які зникли у Миколаївській області, знайшли аж у Києві

"Хотіли подивитися на краще життя": подруг, які зникли у Миколаївській області, знайшли аж у Києві

Дівчата навіть встигли зняти житло у столиці.

У Миколаївській області двох 16-річних подруг, які хотіли подивитися Київ, діставшись до столиці попутним транспортом, оперативники управління карного розшуку повернули додому.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Повідомлення про зникнення дівчат до поліції надійшли 2 листопада. Одна з них втекла від бабусі, інша – із будинку сімейного типу.

На пошуки дівчаток були задіяні особовий склад поліції, ювенальні поліцейські та оперативні служби.

"Майже дві доби тривали розшукові заходи і внаслідок цього поліцейські встановили, що подруги втекли до столиці. Там їх і знайшли миколаївські оперативники управління карного розшуку. Підлітки вже встигли зняти житло подобово на кошти, взяті з дому. За словами мандрівниць, вони просто хотіли подивитися на краще життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з дівчатами все гаразд, наразі з ними проводиться профілактична робота.

Нагадаємо, що у Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти.

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