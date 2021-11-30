Хотіли погрітися: у Дніпропетровській області двоє чоловіків розпалили вогнище просто в кімнаті будинку і почаділи

Хотіли погрітися: у Дніпропетровській області двоє чоловіків розпалили вогнище просто в кімнаті будинку і почаділи

Тіла чоловіків виявили за кілька днів.

У селі Грушівка Апостолівського району Дніпропетровської області виявили тіла двох чоловіків. За попередньою версією, вони отруїлися чадним газом.

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Про це повідомляють "Свои".

Сьогодні, 30 листопада у приватному будинку у селі Грушівка Апостолівського району виявили тіла двох чоловіків.

Зазначається, що відсутність власника будинку помітили його сусіди. У гості до чоловіка навідався 19-річний син його колишньої дружини.

Він виявив, що двері замкнені зсередини, а коли їх відчинив, то побачив на підлозі кімнати двох мертвих чоловіків, тіла яких вже почали розкладатися. Просто посеред кімнати були залишки багаття.

Хлопець зателефонував матері, а та викликала на місце події поліцію.

За словами місцевих жителів, 64-річний власник будинку зловживав спиртним. За попередньою версіює чоловіки отруїлися продуктами горіння.

Точну причину смерті визначать після судмедекспертизи.

Нагадаємо, що біля Львова мама та троє дітей отруїлись чадним газом, їх госпіталізували.

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