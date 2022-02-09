Хотіли посилити відчуття під час мастурбації: на Волині підлітки запхали в уретру магнітні кульки

Медики виявили десятки магнітних кульок.

За останні три місяці у Волинському обласному пренатальному центрі успішно було прооперовано два ідентичні випадки евакуації магнітних кульок з сечового міхура хлопчиків віком 10-15 років. В обох випадках було виконано операції з подальшим вилученням 62 та 24 магнітних кульок. Післяопераційний період у цих пацієнтів пройшов без ускладнень, і вони були виписані додому у задовільному стані.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

"12 канал" уточнює, що двоє хлопців потрапили до лікарні з однаковою проблемою - десятками магнітних кульок в уретрі. Пояснюють, що так хотіли посилити відчуття під час мастурбації. Нині їх чекає реабілітація.

Медики зауважують, що підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про сумні наслідки. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці.

Магнітні кульки в уретрі (4 фото)

Також лікарям доводиться діставати термометри або й навіть дроти.

"Закликаємо батьків приділяти більше уваги своїм дітям, пояснювати та застерігати від небезпеки та й зрештою, не купувати іграшок, які не підходять дітям по віку, особливо начинених магнітами. Адже вчасно виявлена проблема нівелює ризики та мінімізує небезпеку", - закликали медики.

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