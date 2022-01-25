Хотіли "пожартувати" і подивитися, що буде далі: в Сумах на гарячому впіймали п’яних псевдомінерів

Хотіли "пожартувати" і подивитися, що буде далі: в Сумах на гарячому впіймали п’яних псевдомінерів

Тепер "жартівникам" загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

На вокзалі в Сумах чоловік на підпитку вирішив "пожартувати" і повідомив до поліції про замінування одного з вагонів потяга, який саме прямував до станції. Сам "мінер" залишився неподалік залізниці, аби спостерігати "що ж буде відбуватись далі".

Про це повідомляє поліція Сумщини.

Як зазначається, 24 січня о 17.32 до поліції надійшло анонімне повідомлення, що в одному з вагонів потяга, який мав прибути на станцію Суми о 18-й годині, закладено вибухівку.

На той момент пасажирський потяг лише наближався до станції Суми, а на платформах та поблизу будівлі вокзалу вже працювали правоохоронці. Вони відтіснили пасажирів та тих, хто приїхав зустрічати знайомих, на безпечну відстань, аби ніхто не постраждав від ймовірного вибуху.

На місце терміново прибула слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції, спеціалісти вибухотехніки, кінологи, рятувальники та екстрена медична допомога. Проте за результатами обстеження вибухових речовин і пристроїв в потязі та його вагонах виявлено не було.

Одночасно з пошуком вибухівки правоохоронці розшукували й особу, яка здійснила "завідомо неправдиве повідомлення про злочин". Менш ніж за дві години зловмисника знайшли. Ним виявився 42-річний житель Сум.

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Як повідомляють у поліції, того вечора чоловік разом з приятелем випивав неподалік від залізничного вокзалу станції Суми. В одного з чоловіків виникла ідея "пожартувати" про вибухівку й подивитися, що з того буде.

Так, сумчанин зателефонував до поліції й повідомив, що самотужки "заклав у вагон немаленьку таку вибухівку". Після дзвінка зловмисник залишився неподалік від вокзалу і, поки його не спіймали, здалеку спостерігав за всім, що відбувається.

Внаслідок цього, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності".

Тепер "жартівникові" загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, останнє псевдомінування відбулось у Запоріжжі. Там повідомили про закладену вибухівку у всіх міських школах та дитячих садках.

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