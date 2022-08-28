Хотіли пробити оборону ЗСУ у 6-х різних місцях: українські захисники дали окупантам копняка на Бахмутському напрямку

Російські окупанти штурмували оборону ЗСУ на Бахмутському напрямку.
Вони намагалися її пробити з 6-х сторін.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Основні зусилля ворог зосередив на Бахмутському напрямку, куди і намагається прорватися із декількох міст та сіл Луганщини. Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога", - розповів Гайдай.
Він також повідомив, що минулої доби літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів. Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян.
У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучалися танки.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку.
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