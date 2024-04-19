Хотіли продати РФ таємні розробки: СБУ затримала на Харківщині інженерів-конструкторів (фото)

Науково-технічні досягнення України потрібні були ворогу для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах "Росатома".

СБУ у взаємодії з урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У результаті спецоперації на Харківщині нейтралізовано російську агентурну групу, яка намагалась передати до Росії таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. Серед затриманих – очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

Слідство з’ясувало, що росіян цікавили схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін і комплектувальних до них.

Такі турбіни не виготовляються в РФ, а до початку війни проти України країна-агресорка безперебійно закуповувала їх на харківському підприємстві. Наявні в росіян агрегати майже вичерпали свій ресурс, тож є гостра потреба в заміні чи капітальному ремонті.

"Тож науково-технічні досягнення нашої держави потрібні були агресору для забезпечення безперервної роботи парових установок на об’єктах "Росатома". Також – для модернізації російських ТЕС та ГЕС, щоб продовжити безперебійне постачання електрики, у тому числі на заводи військово-промислового комплексу рф", – йжеться в повідомленні СБУ.

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Розслідування встановило, що керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу.

За вказівкою ворога їхні українські спільники мали викрасти потрібні документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до Росії.

В організатора агентурної групи знайшли понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він отримав, ймовірно, за співпрацю з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою та у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення.

На Харківщині затримано інженерів-конструкторів, які хотіли продати РФ таємні розробки / Фото: СБУ

На Харківщині затримано інженерів-конструкторів, які хотіли продати РФ таємні розробки / Фото: СБУ

На Харківщині затримано інженерів-конструкторів, які хотіли продати РФ таємні розробки / Фото: СБУ

На Харківщині затримано інженерів-конструкторів, які хотіли продати РФ таємні розробки / Фото: СБУ

До слова, за матеріалами СБУ 11 років в'язниці отримала ексочільниця окупаційної "Роспошти" у місті Ізюм, яка працювала на агресора під час окупації територій Харківської області.

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