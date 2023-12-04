"Хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків": СБУ викрила ділків з Дніпра

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Служба безпеки України викрила зловмисників, які намагалися продати росіянам запчастини до бойових літаків.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Йдеться про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.
За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який 2019 року вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника. Згодом він передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту.
"Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакзапчастини на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, - розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що опублікованою "рекламою" зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків.
Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:
- 10 авіанасосів;
- 2 стартер-генератори;
- 1 тисячу додаткових запчастин.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Раніше ми повідомляли, що на Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які видавали себе за посадовців СБУ та військкомату і "вибивали" гроші з потенційних призовників.
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