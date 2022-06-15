"Хотіли розстріляти його з "мухи", але передумали": військові 93 бригади затрофеїли російський "Тайфун"

"Хотіли розстріляти його з "мухи", але передумали": військові 93 бригади затрофеїли російський "Тайфун"

На Сумщині під час бойових дій українські захисники натрапили на російський бронеавтомобіль.

Сперше військові хотіли його знищити прицільними пострілами, але потім передумали і "затрофеїли". Зараз він перебуває на озброєнні ЗСУ.

Про це розповідає "Наше місто".

Як розповідає військовослужбовець 93-ї бригади з позивним Спрут, ворожий бронеавтомобіль захопили наприкінці лютого в Сумській області.

"Зараз цей "Тайфун" на ходу, був добутий в бою на Сумщині, у місті Охтирка. Тут броньоване скло, але є сліди від осколків. Цей "Тайфун" зупинили завдяки попаданню у пневматичні системи, патрубки. Хлопці хотіли розстріляти його з "мух", але передумали", — розповідає Спрут.

Хлопці дістали автівку в колекцію 93 бригади.

"Тайфунами" армія агресора дуже пишалась свого часу під час парадів до 9 травня. Але вже 26 лютого ЗСУ в ході запеклих боїв захопили перший трофейний "Тайфун", а станом на середину квітня було ліквідовано більше 10 одиниць таких машин, а декілька захоплено неушкодженими. І щодня ця кількість збільшується.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції ЗСУ в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Він доправив окремим підрозділам оснащення та медикаменти. За словами командувача, ситуація в районах виконання завдань відповідними угрупуваннями сил оборони залишається складною.

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