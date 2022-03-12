"Хотіли, щоб українці їх зустрічали з посмішками": полонений "вагнерівець" розповів про "казки" РФ

Російський окупант розповів казку про міфічних "фашистів в Україні".

Бойовик російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапив у полон до СБУ та розповів, що їм заявляли про те, що українці їх нібито зустрічатимуть із "посмішками".

Про це повідомляє СБУ.

Окупант похвалився своїм бойовим досвідом, успішними операціями в Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках. Також "вагнерівець" вірив у казку, що "в Україні їх нібито зустрічатимуть із посмішками, оскільки окупанти звільняють українців від міфічних "фашистів".

"Втім Україна зразка 2022 року - зовсім інша держава, і наші військові здатні знищити навіть найпрофесійніших окупантів. Цього "вагнерівця", наприклад, схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дедалі більше іноземців їде до України, щоб стати до лав міжнародного легіону. Географія широка - Польща, Болгарія, Франція, Німеччина, Великобританія, США. І це далеко не весь перелік країн.

Читайте також: