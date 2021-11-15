Хотіли викрасти дитину задля лайків в Мережі: під Запоріжжям затримали чотирьох підлітків на авто

Хотіли викрасти дитину задля лайків в Мережі: під Запоріжжям затримали чотирьох підлітків на авто

Хлопці потрапили у райвідділення поліції, а деякі отримали протоколи за скоєне.

У Запорізькій області троє підлітків на батьківському авто намагалися затягти в машину 12-річного хлопчика, який йшов узбіччям. Дитині вдалося втекти, а зловмисників розшукали прввоохороці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Так, до поліцейських офіцерів Кушугумської територіальної громади надійшло повідомлення про те, що невідомі особи на чорному кросовері налякали 12-річного хлопчика, який йшов вдовж дороги, своїми пропозиціями його підвезти.

Правоохоронці встановили місце перебування розшукуваного автомобіля. В авто перебували троє підлітків віком 16-17 років та ще один 18-річний юнак.

Їх доправили до поліцейського відділення та викликали на місце їхніх батьків. Правоооронці встановили, що хлопці запропонували підвезти 12-річного підлітка задля розваги, а свої відеозаписи хотіли розмістити у соціальній мережі.

З батьками та підлітками провели профілактичну бесіду.

"Стосовно хлопця, який знімав відео та налякав дитину, складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Стосовно 17-річного водія, який перебував за кермом батьківської іномарки без водійського посвідчення, складений протокол за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП", - повідомила речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Відносно батька неповнолітнього водія складено протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Нагадаємо, що у Львівській області діти вбили лисицю та задля розваги носили її труп вулицями міста.

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