Хотіли втекти з України: у тайнику мікроавтобуса викрили чоловіків призовного віку (відео)

Водій пообіцяв чоловікам, що довезе до Молдови в об’їзд пунктів пропуску за грошову винагороду.

Прикордонники Чернівецького прикордонного загону днями викрили 4-х осіб, які ховалися у спеціально виготовленому тайнику мікроавтобуса.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що військовослужбовці за 300 метрів від державного кордону зупинили вантажний мікроавтобус. Ним керував місцевий мешканець та стверджував, що ніякого вантажу в його авто немає.

"В ході поглибленої перевірки транспортного засобу, прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок. У тайнику дійсно не було вантажу, однак ховалися четверо чоловіків призовного віку", - йдеться у повідомленні.

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Також правоохоронці з’ясували, що водій пообіцяв їм, що довезе до Молдови в об’їзд пунктів пропуску за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з кожного.

Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу та складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Відносно організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 ККУ.

Прикордонники викрили 4-х осіб, які ховалися у тайнику мікроавтобуса

Раніше Служба безпеки оголосила про підозру підсанкційному російському олігархові, президенту московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгену Гінеру. Його підозрюють у причетності до фінансування збройної агресії РФ.

Також правоохоронці викрили керівника обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим.

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