Хотіли втекти за кордон: оприлюднили кадри затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських

В автомобілі зловмисників виявили сліди крові та інші речові докази.

Напередодні правоохоронці затримали підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Нападники переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області й мали намір втекти за кордон.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Оприлюднили кадри затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських

Що відомо

Як зазначають правоохоронці, затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Втім усі обставини й деталі встановлює слідство. Також разом зі співробітниками СБУ перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Автомобіль зловмисників, яких підозрюють у розстрілі поліцейських

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази", – додали у відомстві.

Сліди крові у машині затриманих чоловіків, яких підозрюють у розстрілі поліцейських / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у Вінницькій області двоє чоловіків вночі напали на поліцейських. За фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині розпочато кримінальне провадження.

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