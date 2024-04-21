Хотіли втекти за кордон: оприлюднили кадри затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських

В автомобілі зловмисників виявили сліди крові та інші речові докази.
Напередодні правоохоронці затримали підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Нападники переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області й мали намір втекти за кордон.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Що відомо
Як зазначають правоохоронці, затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Втім усі обставини й деталі встановлює слідство. Також разом зі співробітниками СБУ перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази", – додали у відомстві.
Нагадаємо, у Вінницькій області двоє чоловіків вночі напали на поліцейських. За фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині розпочато кримінальне провадження.
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