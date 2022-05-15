Хотіли завадити перемозі України: російські хакери атакували мережеву інфраструктуру "Євробачення" під час голосування

Хотіли завадити перемозі України: російські хакери атакували мережеву інфраструктуру "Євробачення" під час голосування

Росіяни хотіли зірвати перемогу українському гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022", влаштувавши кібератаку.

Італійцям вдалося відбити кілька кібератак на мережеву інфраструктуру конкурсу з боку хакерської групи "Killnet" і її філіалу "Легіон".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву правоохоронців.

Поліції Італії вдалося завадити кільком хакерським атакам під час голосування в конкурсі "Євробачення 2022" 10 травня в Турині, які скоїли хакерська група "Killnet" і її філіалу "Легіон".

У Telegram-каналі "Легіону" були опубліковані повідомлення, які свідчать про те, що DDoS-атак зазнали сервери музичного конкурсу.

Координація атаки здійснювалася до початку голосування, але тривала всього 13 хвилин, після чого членам угруповання відписали: "Всі молодці! Спасибі, що відгукнулися і присвятили час".

Як була відбита кібератака - в італійській поліції не повідомляють.

Нагадаємо, що Ірина Федишин відповіла на хейт щодо результатів журівського голосування щодо Польщі.

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