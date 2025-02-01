Хотіли заволодіти пів мільйона доларів: батько і старший син замовили викрадення молодшого

Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

В Запоріжжі правоохоронці викрили злочинну схему, де батько і старший син, перебуваючи за кордоном, замовили викрадення молодшого, який займався криптовалютою, щоб заволодіти його грошима.

Про це повідомила Національна поліція України.

"За задумами замовників, молодшого брата мали викрасти й піддати тортурам, щоб змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів", – йдеться в повідомленні.

Оперативники інсценували викрадення, надсилаючи старшому братові закривавлені фото, щоб підтвердити "успіх" операції. Після цього батько звернувся до колишньої дружини з вимогою віддати флешку та переказати гроші за звільнення сина. Після отримання доказів замовники передали другий транш "виконавцеві".

Станом на зараз батькові та старшому синові готуються заочні підозри за вимагання, а також матеріали для оголошення їх у розшук. За свої злочини їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві на "Хрещатику" п'яний рецидивіст погрожував поліції зброєю.

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