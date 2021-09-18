Хотіли зігрітися: у Львівській області двоє дітей отруїлися чадним газом

Постраждалих ушпиталили до медзакладу.

У Львівській області в результаті обігріву помешкання чадним газом отруїлися троє людей. Серед них діти.

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Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько 00:25 год., у селі Бірки Яворівського району, в приватному житловому будинку на вулиці Львівська. Чадним газом отруїлися три особи, з них дві дитини 5 та 9 років. Потерпілих госпіталізовано до медичних закладів Львова.

Аварійна бригада “Львівгазу” припинила подачу газу до будинку, який обладнаний 2-контурним газовим котлом і ПГ-4.

Нагадаємо, що шестеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Четверо студентів отруїлися чадним газом - вони нині у лікарні. Ще двоє отримали порізи склом, коли намагались вистрибнути на вулицю через вікно на першому поверсі.

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