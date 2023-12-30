Хотіли зустріти Різдво у сімейному колі: на Сумщині трагічно загинули батько-військовий з 12-річним сином

На Сумщині 23 грудня трагічно загинув 38-річний військовослужбовець із Закарпаття Дмитро Довганич та його 12-річний син. Сім'я приїхала на Різдво відвідати батька, який перебуває на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення. На жаль, ці свята стали для хлопців останніми.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Що сталося

Приблизно о 20 годині 23 грудня медики зателефонували до відділення поліції та повідомили, що в одній із квартир міста Глухів родина отруїлася чадним газом. Коли правоохоронці прибули на місце, глава сім'ї та його син були вже мертві. Дружину та маленьку доньку доправили до лікарні. За життя дівчинки наразі борються лікарі.

Як зазначили у рідному селі Іза, родина вже давно не бачилася з батьком. Він із першого дня вторгнення пішов добровольцем на фронт.

"У нього мама – інвалід, він міг би не воювати, він мав усі підстави для цього. Але він категорично відмовився і заявив, що піде захищати Україну", – розповіла староста Ольга Пасулька.

Після тривалої розлуки сім'я вирішила відзначити Різдво 25 грудня. Напевно, для цього рідні орендували квартиру, та свято завершилося, так і не почавшись. Ймовірно, причиною такої трагедії став газовий котел. Зараз слідчі проводять експертизи, остаточні висновки будуть зроблені пізніше.

Знайомі та друзі Дмитра шоковані. Розповідають, що він був дуже гарною людиною та хорошим батьком. Займався підприємництвом, а також любив велоспорт, катався на лижах, боровся з мисливцями та сміттєзвалищами.

"Дружина була вдома, займалася господарством та дітьми. Зараз їй буде важко самій і після такої трагедії", – каже староста.

Дмитро і Любов

Наразі поліція відкрила досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 – порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей. Винному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше на Вінниччині: новий котел "убив" матір та її 14-річного сина, донька – в реанімації.

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