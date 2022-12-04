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"Хотілося б побачити іншу картину": Гайдай про світлини страчених цивільних окупантами на Луганщині

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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804
Час на прочитання
2 хв
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"Хотілося б побачити іншу картину": Гайдай про світлини страчених цивільних окупантами на Луганщині

В Мережі з'явилися світлини нібито страчених жителів Луганщини, які допомагали ЗСУ.

Мережу шокували світлини з тілами повішаних цивільних. Z-канали повідомляють, що страчені жителі Луганщини, які здавали ЗСУ позиції ЗС РФ.

Світлини прокоментував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"З приводу опублікованих в мережі фото з повішеними людьми. Станом на зараз, ми не маємо на 100% підтвердженої інформації. Проводиться перевірка. Ми обов‘язково поінформуємо, як тільки-но картина буде повною. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - сказав Гайдай.

Він додав, що все може бути правдою, оскільки відомо про випадки катувань, згвалтувань та розстрілів окупантами мирних жителів Луганщини.

"Хотілося б побачити іншу картину на Луганщині. Але це не залежить від області. Всюди, де були росіяни, вони всюди однакові. всюди знаходили сліди звірств і воєнних злочинів російської федерації", - сказав Гайдай.

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Нагадаємо, що житель Козачої Лопані на Харківщині розповів, як його родину катували окупанти. А на Херсонщині окупанти до смерті закатували місцевого пастора та його 19-річного сина. 

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Дата публікації
Перегляди
804
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