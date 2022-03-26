"Хотілося б, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем": прем'єр Польщі про країни, які проти введення миротворців

"Хотілося б, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем": прем'єр Польщі про країни, які проти введення миротворців

Моравецький зазначив, що в такому разі з України можуть виїхати десятки мільйонів біженців.

Польський прем'єр Матеуш Моравецький висловився за введення в Україну миротворчого контингенту, а для розуміння ситуації запропонував колегам з інших країнуявити, що вся Україна перетворюються в Маріуполь.

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Про це повідомляє Гордон.ua.

Дедалі більше країн – членів НАТО підтримують ідею введення миротворчої місії на території України. Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив на прес-конференції після саміту Європейської ради у Брюсселі.

"Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО", – сказав Моравецький.

Прем'єр Польщі звернувся також до тих, хто налаштований скептично до ідеї введення миротворців.

"Були й такі у залі Євроради, хотілося б, щоб вони уявили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим містом, звідки люди змушені тікати", - сказав він.

Він додав, що у такому випадку кількість біженців з України може дорівнювати десяткам мільйонів.

"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна та росіян, російських солдатів, можна уявити гірші сценарії. На жаль, я можу уявити гірші сценарії, тому виклад цієї концепції знаходить все більш благодатний ґрунт", – додав Моравецький.

Нагадаємо, що Польща спільно зі Словенією та Чехією підготували план, який включає 10 пунктів для підтримки України та припинення війни.