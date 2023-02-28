"Хотіли відчути себе рівноцінними людьми": одностатева пара подала в "Дії" заявку на шлюб

Віталій Царюк та Віктор Назаренко подали заявку на шлюб, хоча розуміють, що їм прийде відмова.

Одностатева пара хлопців подала заявку на шлюб у застосунку "Дія".

Про це розповів один із закоханих Віталій Царюк у Facebook.

ЛГБТ-пара Віталій Царюк та Віктор Назаренко розуміють, що їм прийде відмова через заборону одностатевих шлюбів в Україні, але кажуть, що "хотілося трохи відчути себе рівноцінною людиною".

"Ми з Віктором подали заявку на одностатевий шлюб в Україні. Від сьогодні українці можуть подати заявку на шлюб на сайті "Дія". Система не перевіряє стать заявників. Нашим стосункам вже 7 років. За цей час ми пережили стільки різного досвіду, що Netflix вистачить сезонів на 8. Але для держави ми й надалі один одному ніхто", – зазначив він.

Царюк пояснив, які труднощі виникають в одностатевих пар в Україні.

"Я все ще не можу бути вписаний в "сімейну" страховку партнера. У разі моєї смерті, Віктору треба буде сплатити податок 5% від вартості мого майна, яке йому перейде за заповітом, який треба укласти за гроші, чого не сплачують люди в зареєстрованому шлюбі.

Спільне набуте майно за ці 7 років все ще не належать нам обом. А це — купа техніки, велосипеди і одна недобудований будинок. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим, каже Сімейний кодекс, що теж стане в нагоді, коли я буду старим і недієздатним", – каже Віталій.

Раніше українка розповіла, що виходить заміж за ЛГБТ-військового, щоб забезпечити права його партнера.

Нагадаємо, що в серпні минулого року понад 25 тисяч українців підписали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.

У відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що для легалізації одностатевих шлюбів потрібно змінювати Конституцію, а під час воєнного стану це зробити неможливо.

Читайте також: