Хотів балотуватися до Ради, щоб шпигувати для ФСБ: СБУ викрила зрадника в Одесі

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Служба безпеки України викрила в Одесі зрадника, який мав намір балотуватися до Верховної Ради України з метою шпигування за ФСБ.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Зазначається, що затриманий фігурант активно займався "розкруткою" власного образу як потенційного кандидата в народні депутати України.
Задля цього зрадник вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.
"За матеріалами слідства, гроші на обидва "проєкти" були виділені російською спецслужбою. Окремо він також запросив для себе винагороду у 5,5 тис. американських доларів щомісяця", - йдеться в повідомленні.
Крім, агент РФ намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.
Затриманим виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні цього року. Тоді ж отримав оперативний псевдонім "Мазепа".
Для фото та відеофіксації "потрібних" об’єктів, він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки.
"Передавання отриманих відомостей він здійснював через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати "сеанси" зв’язку використовував різні телефонні номери та акаунти", - йдеться в повідомленні.
Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії "Єдина росія" і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації рф.
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Додамо, спецпідрозділ СБУ “білий вовк” систематично та прицільно знищує техніку російських окупантів. Тільки за минулий місяць у росіян мінус дев’ять танків та 16 ББМ.
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