Хотів балотуватися до Ради, щоб шпигувати для ФСБ: СБУ викрила зрадника в Одесі

Служба безпеки України викрила в Одесі зрадника, який мав намір балотуватися до Верховної Ради України з метою шпигування за ФСБ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що затриманий фігурант активно займався "розкруткою" власного образу як потенційного кандидата в народні депутати України.

Задля цього зрадник вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.

СБУ викрила зрадника в Одесі

"За матеріалами слідства, гроші на обидва "проєкти" були виділені російською спецслужбою. Окремо він також запросив для себе винагороду у 5,5 тис. американських доларів щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Крім, агент РФ намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.

СБУ викрила зрадника в Одесі

Затриманим виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні цього року. Тоді ж отримав оперативний псевдонім "Мазепа".

Для фото та відеофіксації "потрібних" об’єктів, він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки.

СБУ викрила зрадника в Одесі

"Передавання отриманих відомостей він здійснював через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати "сеанси" зв’язку використовував різні телефонні номери та акаунти", - йдеться в повідомленні.

Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії "Єдина росія" і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації рф.

СБУ викрила зрадника в Одесі

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Додамо, спецпідрозділ СБУ “білий вовк” систематично та прицільно знищує техніку російських окупантів. Тільки за минулий місяць у росіян мінус дев’ять танків та 16 ББМ.

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