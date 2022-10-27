Хотів до "ДНР", а потрапив до в'язниці: зрадника з Одеси відправили за ґрати на 15 років

В минулому зрадник з Одеси неодноразово балотувався в депутати однієї з райрад, а після повномасштабного вторгнення РФ захотів присягнути терористичній організації "ДНР".

Суд відправив на 15 років за ґрати зрадника з Одеси, який збирався співпрацювати з бойовиками "ДНР" та передати їм дані про ЗСУ. Зловмисника визнали винним винним у державній зраді та створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Як повідомили у Службі безпеки, співробітники Чернівецького управління СБУ затримали запроданця в липні 2022 року в Запорізькій області.

"Встановлено, що з початком повномасштабного вторгнення цей мешканець Одещини встановив контакти з керівництвом терористичної організації "днр" і представниками т. зв. "міністерства внутрішніх справ днр" та "мдб днр". За завданням кураторів зрадник почав адмініструвати одну з антиукраїнських груп у заблокованій соціальній мережі "ВКонтакте", через яку організував збір коштів для допомоги "армії днр", - йдеться в повідомленні.

Колаборант розміщував дописи, де виправдовував збройну агресію РФ, закликав до посягання на територіальну цілісність України, звеличував Росію та її збройні формування, поширював фейки та дискредитував українських захисників.

Згодом зрадник погодився скласти присягу терористичній організації "ДНР". Для цього він планував виїхати на непідконтрольну українській владі територію Донецької області.

"Із собою прихопив навіть "бонусний подарунок" для ворога: інформацію про оборонно-мобілізаційну роботу в Одеській області. Ці дані він отримав через свої контакти у місцевій владі, які він встановив раніше. Адже в минулому неодноразово балотувався в депутати однієї з райрад. Втім, цей план провалився – співробітники СБУ затримали фігуранта", - кажуть у спецслужбі.

Тепер найближчі 15 років зрадник проведе за ґратами.

Зрадники в Україні

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила депутата міськради Олешків у Херсонській області від забороненої партії "ОПЗЖ", який співпрацював з окупантами.

Ще одна зрадниця - колишня працівниця правоохоронних органів на Херсонщині, яка погодилася на співпрацю з окупантами та видала росіянам патріотів України. Їй оголошено підозру.

"Меру" окупованого Сєвєродонецька Луганської області повідомили про підозру в колабораціонізмі.

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