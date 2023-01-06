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Хотів до Румунії: на Закарпатті ухилянт впав з кручі, втікавши від прикордонників (фото, відео)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Хотів до Румунії: на Закарпатті ухилянт впав з кручі, втікавши від прикордонників (фото, відео)

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Закарпатті прикордонникам Мукачівського загону довелося разом із надзвичайникам рятувати чоловіка, який впав з кручі.

У четвер ввечері, 5 січня, на Закарпатті військовозобов'язаний чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, але впав у 10-метрову кручу, коли почав втікати від прикордонників, які намагалися його затримати.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Румунії, намагались затримати прикордонники відділення "Солотвино". Коли ухилянт їх помітив, то спробував накивати п’ятами.

"Проте далеко утекти він не зміг, далися взнаки незнання місцевості та темний час доби. Вже на перших хвилинах "перегонів" із прикордонниками, утікач оступився та впав у 10-метрову кручу, з якої не зміг вибратися самотужки", - йдеться у повідомленні.

Після невдалих спроб допомогти постраждалому, прикордонники викликали на допомогу рятувальників та бригаду швидкої допомоги. Чоловіка дістали з урвища. На щастя, значних ушкоджень він не зазнав.

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Згодом утікач зізнався прикордонникам, що хотів незаконно перетнути кордон річкою Тиса. Чоловік прибув на Закарпаття із Запорізької області. Щодо нього склали адмінпротокол, справу скерували до суду, а самого втікача вже невдовзі передадуть до обласного відділу комплектування.

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Ухилянти в Україні

Нагадаємо, 3 січня прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 14 чоловіків призовного віку, які мали наміри поза пунктами пропуску незаконно втекти до країн ЄС.

За даними прикордонників, від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули під час спроби незаконно потрапити за кордон.

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Дата публікації
Перегляди
652
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