Хотів допомогли людям, а сам загинув: в Одесі ліфт рушив наверх, коли на його даху перебував майстер

Ліфт із невідомих причин почав підніматися. Майстра не вдалося врятувати.
У Приморському районі Одеси загинув майстер ліфту. Чоловік перебував на даху ліфта, коли він раптом рушив наверх.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
"Вчора (27 серпня - ред.) о 12:05, від чергового медика надійшло повідомлення, що в ліфтовій шахті загинув громадянин 1965 року народження (майстер ліфту), який під час несподіваного запуску ліфту з 1-го на 8-й поверх перебував на даху ліфту", - сказано у повідомленні.
За даними рятувальників, загиблий проводив роботи по розблокуванню дверей ліфту, в якому застрягли люди.
Рятувальники ДСНС вилучили тіло та передали медичним працівникам.
Нагадаємо, посадовець на Одещині "відмив" понад мільйон гривень на будівництві футбольного поля для ЗСУ.
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