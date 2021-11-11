Хотів компенсацію за "неправильну" поведінку: у Полтаві підприємець організував викрадення людини

Групу викрадачів та замовника затримали правоохоронці.

У Полтаві невідомі викрали чоловіка, забрали в нього 8 тисяч доларів і авто і вивезли за межі міста. Постраждалий звернувся до поліцію і викрадачів затримали.

Про це повідомляють у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань.

Учора, 10 листопада, правоохоронці викрили злочинну групу, яка діяла під контролем так званого 31-річного "смотрящого" за Полтавою.

Місяць тому до "кримінального авторитета" звернувся місцевий бізнесмен, аби той допоміг йому "покарати" своїх "кривдників" - підприємець хотів отримати компенсацію "за неправильну поведінку" від групи місцевих жителів, з якими у нього виник побутовий конфлікт.

"Смотрящий" дав наказ своїм підлеглим організували процес "покарання". Ті погрозами змусили "винуватого" чоловіка віддати їм 8 тисяч доларів США. Під час передачі коштів, потерпілому натягли на голову чорний пакет і відвезли до приміщення, де били і вимагали більшу суму грошей. Коли ж не отримали бажаного, відібрали у чоловіка авто, а його вивезли за місто і залишили.

Постраждалий звернувся до поліції. Правоохоронці затримали фігурантів на території Полтавської та Черкаської областей.

На підставі отриманих доказів слідчі обласної поліції повідомили лідеру угруповання та трьом учасникам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України: за 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Також підозру вручили бізнесмену, який замовив "покарання".

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що в Одеській області викрили групу ромів, де власники незаконно експлуатували людей, які опинилися у скрутному становищі.

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