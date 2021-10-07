Хотів накласти на себе руки: у Луцьку пішохід двічі кидався під колеса автомобіля

Хотів накласти на себе руки: у Луцьку пішохід двічі кидався під колеса автомобіля

22-річний хлопець раптово вибіг на проїжджу частину вулиці і влаштував подвійне ДТП.

На вулиці Ковельській у місті Луцьку 22-річний пішохід несподівано вибіг на проїжджу частину і двічі опинився під колесами автівок. Згодом потерпілий пояснив, що хотів у такий спосіб скоїти самогубство.

Про це у четвер, 7 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Прибувши на місце пригоди, поліцейські встановили, що автомобіль Ford Mondeo здійснив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на дорогу. Потерпілий у ДТП вижив і кинувся під колеса ще однієї автівки - Daewoo Sens.

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З тілесними ушкодженнями 22-річного хлопця госпіталізували. “Потерпілий згодом пояснив лікарям, що у такий спосіб він намагався покінчити з життям”, - повідомили у поліцейській пресслужбі.

Нагадаємо, раніше столичні патрульні врятували 17-річного хлопця, який намагався вчинити самогубство. Хлопець порізав собі руку.

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