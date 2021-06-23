Хотів обігнати: у Дніпрі водій виїхав на зустрічну смугу і вилетів через лобове скло

В результаті аварії постраждали чотири людини — їх госпіталізували.
У Дніпрі ввечері 22 червня відбулася серйозна дорожньо-транспортна пригода: водій легковика не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. В результаті ДТП постраждали чотири людини.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Донецьке шосе — там водій автомобіля Mazda виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Honda, яка проїжджала повз. Вже згодом Mazda вилетіла в кювет і врізалася в електроопору.
В результаті аварії легковик буквально перетворився на купу металу. Від удару із зустрічним легковиком, водій автомобіля Mazda вилетів через лобове скло. Крім того, постраждала і пасажир.
Своєю чергою водія і пасажира автомобіля Honda довелося вирізати з автомобіля рятувальникам. Всіх постраждалих госпіталізували в лікарню.
На місці працювали слідчі щодо ДТП. Встановлюються всі деталі події.
Нагадаємо, що в Дніпрі водій-порушник з простреленим колесом проїхав 60 кілометрів, поки не влетів в інше авто.