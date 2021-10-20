Хотів одружитись: на Волині жінка викликала до залицяльника поліцію

Хотів одружитись: на Волині жінка викликала до залицяльника поліцію

Жінка поскаржилась на залицяльника у поліцію.

У Волинській області залицяльник постійно переслідував жінку. Потерпіла викликала поліцію.

Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області.

Потерпіла звернулась до поліції із повідомленням про те, що знайомий постійно переслідує її. На місце події прибули патрульні. Правоохоронці поспілкувались із чоловіком. Він пояснив їм, що планує одружитись із заявницею та переслідує її, щоб вона врешті звернула на нього увагу.

За даними поліції, чоловік не вчиняв жодних протиправних дій.

"Патрульні ретельно вислухали учасників, з’ясували деталі та надали чіткі роз’яснення щодо врегулювання ситуацій та попередженню їх повторному виникненню", - повідомили у патрульній поліції Волині.

Нагадаємо, у центрі Львова покарали чоловіка, який посеред вулиці торкався до жінок.

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